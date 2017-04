Gli Usa non escludono raid in caso di un test nucleare della Corea del Nord

WASHINGTON, 24 APRILE - Se Pyongyang dovesse effettuare un altro test nucleare gli Usa non escludono raid contro la Corea del Nord. Lo ha affermato l’ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, in una serie di interviste.

«Non faremo qualcosa a meno che non ce ne dia motivo», ha precisato la delegata Usa, citando ad esempio un attacco ad una base militare americana o l’uso di un missile balistico intercontinentale. Se la Corea del Nord effettuerà il sesto test nucleare, ha spiegato, allora «il presidente Donald Trump entrerà in campo e deciderà cosa fare». La Haley ha poi definito il giovane leader Kim Jong-un come «instabile e paranoico».

L’ambasciatrice americana ha inoltre parlato dell’arresto del cittadino americano a Pyongyang, lo scorso fine settimana, affermando che la Corea del Nord usa le detenzioni come «strumento di negoziato» con gli Stati Uniti.

Dalla Casa Bianca intanto riferiscono che domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «ha parlato con il presidente cinese Xi Jinping affrontando i temi riguardanti la Corea del Nord» e che il «presidente Trump ha criticato la continua belligeranza della Corea del Nord e ha sottolineato le azioni di Pyongyang destabilizzanti per la penisola coreana». Inoltre, fanno sapere, i due leader «hanno riaffermato l’urgenza della minaccia posta dai programmi missilistici e nucleari della Corea del Nord e l’impegno a rafforzare il coordinamento per conseguire la denuclearizzazione della Penisola coreana».Trump ha incontrato anche il primo ministro giapponese Shinzo Abe: «I due leader hanno affrontato una gamma di temi di comune interesse sul piano regionale e globale».

Nel frattempo la Corea del Sud ha annunciato, per voce del ministero della Difesa, che sta preparando le manovre congiunte che il suo esercito realizzerà con la portaerei statunitense a propulsione nucleare Uss Carl Vinson, inviata da Washington nella regione in risposta ai testi missilistici della Corea del Nord. In conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa di Seul, Moon Sang, ha detto: «Ora stesso le parti stanno discutendo sulle esercitazioni».

[foto: it.blastingnews.com]

Antonella Sica