Google: caso spot su YouTube potrebbe costare 750 mln dlr Analisti, boicottaggio inserzionisti farà calare ricavi del 7,5%

ROMA, 29 MARZO - Il boicottaggio di YouTube da parte degli inserzionisti, causato dal collocamento di alcuni spot accanto a contenuti d'odio, potrebbe costare a Google 750 milioni di dollari. E' quanto stimano alcuni analisti nel valutare i danni generati dal ritiro degli spot di 250 marchi in Europa, Stati Uniti e Australia.

Per gli analisti di Nomura Instinet, i ricavi di YouTube nel 2017 dovrebbero essere inferiori del 7,5% rispetto a quanto atteso in precedenza, scendendo di 755 milioni da 10,2 a 9,5 miliardi di dollari. A pesare, dicono gli esperti, è non solo il problema in sé, ma anche i costi da sostenere per risolverlo.



Per l'analista Brian Wieser di Pivotal Research, la vicenda avrà un impatto negativo dell'1% su Alphabet quest'anno e nel 2018, "supponendo che il problema sia risolto presto". Nel tentativo di risolvere, Google è scesa in campo

velocemente, la settimana scorsa, annunciando maggiori controlli sui contenuti d'odio, offensivi e denigratori su YouTube, e offrendo più strumenti agli inserzionisti per decidere il collocamento degli spot. L'intervento però non ha arrestato l'onda che dal Regno Unito agli Usa all'Australia ha visto sempre più compagnie togliere le reclame su YouTube. Secondo il Times sarebbero oltre 250 i brand in fuga dalla piattaforma, da L'Oreal a Coca-Cola. (Ansa).