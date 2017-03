Google chiede a Uber di frenare su auto autonome: "design rubati"

NEW YORK, 11 MARZO - Waymo, divisione di auto autonome di Google, chiede alla giustizia americana di fermare gli sforzi di Uber per lo sviluppo di auto senza guidatore in quanto basati su ''segreti di design rubati''.

La richiesta giunge in seguito all'azione legale delle scorse settimane contro Anthony Levandowski, ex manager di Google, accusato di aver scaricato 14.000 documenti prima di abbandonare il suo incarico lo scorso anno per fondare una sua società, Otto. L'azienda è stata successivamente acquistata da Uber.

Luna Isabella

(foto da zackkanter.com)