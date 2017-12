Google: ecco i termini piu\' cercati in Italia nel 2017

ROMA, 13 DICEMBRE - Anche quet'anno il motore di ricerca Google ha diffuso le sue classifiche, divise per modalità di ricerca delle parole più cercate dell'anno.

Alla voce "Parole", primeggia "Nadia Toffa". La Iena ha fatto parlare di sè per le sue inchieste, ma le ricerche sono decollate dopo il malore accusato all'inizio di dicembre. Il dato, quindi, impressiona. Perchè le ricerche si concentrano in meno di 10 giorni. E superano altri eventi di grande impatto.

Al secondo posto c'è "Hotel Rigopiano", la struttura travolta da una valanga lo scorso gennaio nella quale hanno perso la vita 29 persone. "Italia-Svezia", il playoff che ha sancito l'addio della nazionale di calcio ai mondiali di Russia 2018 è terza. Seguono "Sanremo" e "Terremoto". Le ricerche sul sisma hanno una coda più lunga, anche se sono legate soprattutto alle scosse più intense

Oltre a questa cinquina, che rappresenta la classifica generale delle ricerche, Google indica anche alcune sottosezioni. Tra i personaggi, alle spalle di Nadia Toffa, ci sono Gianluigi Donnarumma (al centro della querelle di calciomercato dell'estate) e Nicky Hayden, l'ex campione di motociclismo scomparso in un incidente stradale.

Tra gli eventi, ci sono due corse ciclistiche: il Giro d'Italia e il Tour de France. I biglietti più cercati sono invece stati quelli dell'Eicma (l'Esposizione Mondiale del Motociclismo) e per i concerti di Vasco Rossi. Chi ha usato Google per decidere la meta delle vacanze ha digitato "Sicilia", "Grecia" e "Sardegna".

Piccola curiosità riguarda il generatore di risposte, perchè si cercano spesso i "come fare". Cioè tutorial online, dalla cucina all'informatica. I più gettonati sono "Le olive in salamoia", "Il back up" e "la marmellata di albicocche".

Le ricette piu' cercate sono quelle del Migliaccio napoletano, della carbonara e della pastiera. Gli utenti chiedono a Google anche i "Perchè". E qui si va dalla sete di informazioni alle curiosità zoologiche. Nel 2017 "Perchè la Catologna vuole l'indipendenza" batte tutti. Seguita da "perchè fischiano le orecchie" e "perchè le cicale cantano".

Nella versione vocabolario, infine, i termini di cui si è cercato più spesso il significato sono "Ipocondriaco", "Mannaggia" e "Despacito".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.cellularemagazine.it