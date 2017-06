Google for Jobs: il motore di ricerca che aiuta a trovare lavoro

NAPOLI, 21 GIUGNO – Sembrerebbe fantascienza, o quantomeno un qualcosa di difficilmente realizzabile. E’ invece realtà. Google, colosso mondiale del web, ha infatti lanciato una nuova funzione del proprio motore di ricerca, Google for Jobs, ideata per aiutare i propri utenti a trovare un impiego.

Elementi chiave della novità sono un grande utilizzo dell’intelligenza artificiale e della capacità di apprendimento automatico, per ottimizzare le ricerche ed evitare proposte che non coincidano con il profilo dell’utente o che comunque siano irrilevanti.

Esordirà negli Stati Uniti, con una versione per dispositivi mobili ed una per computer, e consentirà di accedere alle offerte di lavoro pubblicate dalle principali piattaforme on-line, da Linkedin a DirectEmployers, passando anche per Facebook. Il meccanismo di fondo è lo stesso che guida le tradizionali ricerche sul web: sarà infatti possibile raffinare i risultati attraverso filtri così come potranno essere impostate apposite notifiche.

Semplificazione, è questa la parola chiave del progetto del colosso di Mountain View. Per accedere alle possibili offerte di lavoro, sarà infatti sufficiente cercare parole come “lavori nelle vicinanze”, per ottenere una prima lista di risultati. Il ruolo di Google tuttavia si limiterà a razionalizzare l’attività di ricerca, fornendo quanti più dettagli possibile.

L’applicazione per il lavoro sarà poi effettuata sul dominio contenente l’annuncio in sé, sia esso una piattaforma o il sito internet di un’azienda.

Ma le novità non sembrano concluse. Fonti interne a Google, avrebbero infatti riferito di un nuovo progetto, chiamato Hire. I destinatari stavolta sarebbero i datori di lavoro, che potrebbero servirsi di un'unica base per poter pubblicare gli annunci e scremare le possibili candidature, semplificando in parte l’attuale situazione. La notizia non è tuttavia ufficiale e per il momento, dunque, sarà necessario “accontentarsi” di Google for Jobs.

Paolo Fernandes

Foto: tech.fanpage.it