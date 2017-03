Google Maps, una nuova funzione vi ricorda dove avete parcheggiato

ROMA, 22 MARZO- Non capiterà più di cercare disperatamente la propria auto parcheggiata chissà dove molte ore prima: sarà Google Maps a correre in aiuto dei suoi utenti. La nota applicazione, infatti, permetterà di memorizzare il luogo dove è stata lasciata la macchina.

Sotto la mappa con la propria posizione, comparirà infatti l'opzione "P"; basterà un click per attivarla e registrare la collocazione della propria auto. Per una maggiore precisione si potranno anche inserire delle note o delle foto e, nel caso di parcheggi a pagamento, sarà anche utilizzabile un timer per indicare il tempo di permanenza.

La nuova funzione è per ora disponibile soltanto per gli utenti Android ed è in versione beta. A breve, tuttavia, dovrebbe essere rilasciata la versione pubblica, che potrebbe essere resa operativa anche sui dispositivi iOS. Ad onor del vero, le mappe offerte da Apple presentano il promemoria di parcheggio già dallo scorso anno, offrendo inoltre la possibilità di attivare il sistema non solo in modalità manuale, ma anche automatica.

foto: ilgiornale.it

Marta Pietrosanti