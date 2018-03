Google: Waymo, camion senza conducente sbarcano su strade Atlanta

WASHINGTON, 10 MARZO - Sbarcheranno la prossima settimana sulle strade di Atlanta, in Georgia, i primi camion senza conducente di Waymo, la divisione di Google per la guida autonoma.

"Atlanta e' uno dei piu' grandi hub logistici del Paese e dunque una sede naturale per le operazioni logistiche di Google e l'ambiente perfetto per la nostra prossima fase di test sui camion senza conducente di Waymo", ha dichiarato la societa' in un post.



L'annuncio arriva nella stessa settimana in cui Uber ha indicato l'avvio di trasporto con camion autonomi sulle autostrade dell'Arizona. Il progetto pilota di Waymo ad Atlanta sara' dedicato a consegne ai data center di Google, proprio come sta facendo Tesla con il suo Semi, utilizzato per la logistica aziendale e nel frattempo testato.

Ad Atlanta, sui mezzi autonomi Waymo, saranno presenti anche dei conducenti per intervenire nel caso di emergenze.