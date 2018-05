Governo, accordo politico Di Maio-Salvini su Conte. Discuterà con il Quirinale la lista dei Ministri

ROMA, 21 MAGGIO 2018 - Il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno trovato un accordo sul nome del futuro Presidente del Consiglio da sottoporre al Presidente della Repubblica Mattarella.

L'intesa è stata raggiunta sulla figura di Giuseppe Conte, gurista e professore ordinario di diritto privato all'Università di Firenze, che potrebbe essere chiamato a breve da Mattarella per discutere insieme della lista dei ministri.

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovrebbero ricevere in mattinata una chiamata dal Quirinale e potrebbero annunciare a Mattarella il nome su cui hanno raggiunto tra loro un'intesa per la guida del nuovo governo già da questo pomeriggio.

Mattarella ha già fatto sapere che "il Presidente della Repubblica non è un notaio" e mantiene ferma la sua volontà di esercitare a pieno tutte le sue prerogative: spetta a lui conferire l'incarico al Presidente del Consiglio e sarà con lu che discuterà della lista dei Ministri, con una particolare attenzione ai dicasteri degli Esteri, Interni, Difesa ed Economia, senza preclusioni aprioristiche per nessuno.

Altro passaggio importante sarà il confronto sul programma. Se è vero che il Presidente non intende correggere o avallare le posizioni assunte da Lega e M5S in questi giorni, è anche vero che il clima di allarme delle cancellerie europee e dei mercati ha destato preoccupazioni nel Capo dello Stato. Mattarella farà notare al nuovo Presidente come le proposte del governo debbano essere sostenibili, non debbano creare instabilità finanziaria al Paese e rispettare la lettera della Costituzione.

Daniele Basili

immagine da it.notizie.yahoo.com