Governo: al vaglio proposta pensione minima per giovani

ROMA, 18 LUGLIO - La proposta è emersa ieri nel corso del convegno sulle pensioni organizzato dal PD al Nazareno, nel corso del seminario sul tema “giovani e pensioni” al quale hanno partecipato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il vicesegretario del Pd, Maurizio Martina, il responsabile lavoro dei Democratici, Tommaso Nannicini e i leader di Cgil, Cisl e Uil.



Il ministro Poletti ha commentato: «Occorre trovare uno strumento che possiamo chiamare pensione di garanzia o come vogliamo»

Nannicini ha confermato la voglia del PD di introdurre una forma di garanzia per i giovani e rivedere il meccanismo di adeguamento automatico dell’età pensionabile alle aspettative di vita con soluzioni diverse per tra chi sta totalmente nel contributivo e chi no.



Nel corso dell'evento Susanna Camusso ha ribadito la contrarietà a qualsiasi innalzamento dell’età pensionabile : «Siamo pronti a mobilitarci contro l’incremento a 67 anni nel 2019».



Maria Minichino

(fonte immagine huffingtonpost.it)