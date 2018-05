Governo, aperte le votazioni sul contratto ai gazebo della Lega

IVREA, 19 MAGGIO - In circa 1000 piazze italiane oggi e domani si potrà votare sul contratto di governo firmato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Le consultazioni si terranno ai gazebo della Lega e sono aperte a tutta la cittadinanza.



Luigi Di Maio, a Ivrea per inaugurare il tour sul contratto di governo, ha voluto esprimersi sulla scelta del premier: "Queste sono le giornate in cui raccontiamo agli italiani quello che i nostri iscritti ieri hanno votato sulla piattaforma" (la votazione si era chiusa ieri sera alle 20 con oltre il 94% dei favorevoli). "Approvato il contratto di governo nelle prossime ore, quindi in questo fine settimana, scioglieremo anche il nodo premier; poi ci dedicheremo alla formazione della squadra di governo". Sul nome del prossimo Presidente del Consiglio, il capo pentastellato non si sbilancia: "Io non faccio nessun nome, ma è chiaro che debba essere una persona amica del popolo".



A fianco del capo politico dei 5 Stelle era presente anche Davide Casaleggio, figlio del compianto Gianroberto. Casaleggio ha risposto con una battuta a chi gli chiedeva quale potesse essere il premier ideale: "E' Luigi Di Maio...". "Sono soddisfatto di quello che si sta facendo - ha aggiunto - in una situazione creata da altri partiti politici. E sono contento che gli iscritti abbiano dato il loro avallo tramite la piattaforma".

fonte immagine ilfattoquotidiano.it



De Rosa Danilo