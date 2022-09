Governo Conte e l’emergenza Covid-19

CATANZARO, 26 MAR - Riceviamo e pubblichiamo testo integrale. Governo Conte e l’emergenza Covid19. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo davanti all’Aula di Montecitorio per la prima informativa sulla crisi sanitaria, ha difeso in questi termini l’azione del governo: “Abbiamo agito ben prima che l’Oms dichiarasse l’emergenza. Costretti a limitare le libertà, con interventi proporzionali e graduali”.

Luca Poma Professore di crisis communication all'Università LUMSA e all'UNIRSM - Università degli studi della Repubblica di San Marino non è molto d’accordo con quanto dichiarato dal Premier.

Secondo il Professore infatti, l’assenza di uno specifico crisis plan sarebbe stata deleteria perché avrebbe comportato una gestione quasi improvvisata dell'emergenza connessa all'insorgenza della pandemia che ha causato numerosi decessi.

I principali errori dell'esecutivo riguarderebbero la comunicazione e la qualità delle informazioni, la gestione dei social e dei numeri verdi e la coerenza dei provvedimenti.

Inoltre il Professore parla di "disomogeneità delle strategie di comunicazione e visibilità sui canali informativi ufficiali", dell'assenza di una "voce unica" che rappresenti tutte le istituzioni pubbliche e di un mancato aggiornamento delle informazioni in tempo reale.

Segnala anche la bizzarra presenza del Premier in televisioni poco professionali come ‘Live Non è la D’Urso’ e ‘Che tempo che fa’ di Fazio e le dirette Facebook notturne che fanno pensare a Rocco Casalino e al Grande Fratello.

Il Presidente sta cercando di recuperare, ma è sicuramente in parte responsabile della pandemia in Italia, perché ha sottovalutato e ignorato la potenza del virus e la sua capacità di contagio.

Le misure restrittive potevano essere adottate prima, in modo da limitare contagi e quindi decessi.

Salvini tempo fa ha manifestato la sua volontà di chiudere l’Italia e i suoi i confini, ma non è stato preso seriamente.

Invece probabilmente era giusto fare così, oltre a vietare qualsiasi spostamento o rientro a casa.

Conte non ha saputo inizialmente gestire l’emergenza ed effettivamente non ha intrapreso nessuna azione cautelativa tale da poter contrastare in origine l’epidemia.

Probabilmente le critiche del Professore Poma sono fondate e trovano un riscontro pratico nella realtà, a differenza di alcune affermazioni del Premier Conte.



Paolo Marraffa