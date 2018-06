Governo, Conte nuovo Presidente del Consiglio. Ecco la lista dei ministri, giuramento alle 16

ROMA, 1 GIUGNO – Dopo quasi tre mesi di trattative, accordi, contratti, promesse e tradimenti l’Italia ha un nuovo governo. Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio. "Grande forza, grande entusiasmo e determinazione vogliamo lavorare nell'interesse del paese degli italiani cercheremo di fare il nostro massimo. Il Paese ha bisogno di fiducia, ha bisogno che si creino i presupposti per poter andare tutti fieri e orgogliosi di questo paese" così ha commentato il neopresidente a poche ore dall’incarico. "Dimostreremo coi fatti che non siamo un governo debole” ha concluso Conte.

Con Giuseppe Conte nasco così il nuovo Governo giallo-verde, tanto agognato da Di Maio e Salvini, che svolgeranno il ruolo di vicepremier. Il leader pentastellato sarà anche Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, mentre il leghista coprirà il ruolo di Ministro all’Interno. Dopo gli ultimi giorni pieni di confusione e incertezza, con Conte che aveva rifiutato l’incarico dopo il veto di Mattarella su Paolo Savona come Ministro dell’Economia e con la minaccia di impeachment di Di Maio, lo stesso leader del M5S ha riaperto una possibilità al governo politico facendo fare un passo indietro a Savona, l’antieuropeista a cui adesso è stato assegnato il Ministero per gli Affari europei.

Alle 19 di ieri sera la fumata bianca. "Forse finalmente ci siamo dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie", scrive Salvini su Facebook. Dopo pochi minuti Carlo Cottarelli, l’economista incaricato pochi giorni prima da Mattarella di formare un nuovo governo tecnico e “neutrale”, è stato chiamato al Colle per rimettere il mandato. "E' stato un grande onore servire il Paese anche se per poco. Un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione anche per l'incertezza che deriverebbe dalle elezioni", dichiara ringraziando i suoi potenziali ministri e il Presidente della Repubblica. La sala stampa applaude. Mattarella lo ringrazia "per senso delle istituzioni".

La squadra completa dei Ministri del nuovo governo: Savona viene spostato al dicastero senza portafoglio degli Affari europei. Per l'Economia Tria, preside della facoltà di Economia di Tor Vergata, segue in modo più tenue Paolo Savona sull'Euro e sostiene la Flat tax anche a costo di aumentare l'Iva. Agli Esteri arriva Enzo Moavero Milanesi, ministro all'Ue con Monti e Letta. Affiancherà Conte a Palazzo Chigi, con l’incarico di sottosegretario alla presidenza, il leghista Giancarlo Giorgetti. Salvini sarà ministro all'Interno, Di Maio sarà il nuovo Ministro del Welfare, cioè Ministro di Lavoro e Sviluppo Economico. Alla Difesa Elisabetta Trenta, Alla Giustizia Alfonso Bonafede(M5s), Giulia Grillo (M5s) alla Sanità, Riccardo Fraccaro (M5s) ai Rapporti con il Parlamento, alle Infrastrutture Danilo Toninelli (M5s), Marco Bussetti (M5s) all'Istruzione, Alberto Bonisoli (M5s) ai Beni Culturali. Alle 16 si presenteranno al Colle per il giuramento.

Federico De Simone

Fonte immagine: sussidiario.net