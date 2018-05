Governo: Conte sorpassa Amato, con 88 giorni e\' record crisi

ROMA, 31 MAGGIO - Il futuro governo Conte, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto a cui hanno abituato in questi mesi Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sorpassa abbondantemente il governo Amato I e si aggiudica il record della crisi piu' lunga con ben 88 giorni senza esecutivo dalla data delle elezioni.

A 13 settimane dal voto del 4 marzo manca ancora il successore di Paolo Gentiloni a palazzo Chigi nel pieno dei suoi poteri. Ma l'attesa potrebbe essere arrivata ormai agli sgoccioli: domani il nuovo esecutivo dovrebbe giurare al Quirinale e tra lunedi' e martedi' prossimi incassare la fiducia del Parlamento. Quindi, il nascente governo Conte si aggiudica il podio della crisi piu' lunga in 70 anni di storia repubblicana, dal '48 ad oggi, con 88 giorni trascorsi dalla data delle elezioni a quella dell'insediamento del nuovo esecutivo. Esattamente una settimana in piu' dei giorni che occorsero nel 1992, nel pieno della bufera di Tangentopoli, per vedere la nascita del primo governo guidato dal 'dottor Sottile'.



Per la medaglia di bronzo bisogna andare parecchio indietro con la memoria: e' il 1979 e a Palazzo Chigi va Francesco Cossiga. In quell'occasione trascorsero 62 giorni senza governo. Si torna quindi ai tempi nostri, e al quarto posto per lunghezza della crisi c'e' il governo Letta: le elezioni si svolsero il 25 febbraio del 2013 e il governo nacque il 27 aprile, quindi 61 giorni dopo. Infine, al quinto posto per durata della crisi figura il governo Andreotti II del 1972. In quell'occasione servirono 50 giorni per avere ufficialmente un nuovo esecutivo.

Di ben altri numeri si parla se si considerano i giorni trascorsi non dalla data del voto alla data del giuramento, bensi' dal giorno delle dimissioni del precedente presidente del Consiglio a quello dell'insediamento del suo successore: nel caso attuale, i giorni sono poco piu' di 60. Gentiloni, infatti, si e' dimesso lo scorso 24 marzo. Trascorsero, invece, ben 127 giorni nel 1996 perche' si insediasse il primo governo Prodi che succedeva al governo Dini. Il secondo posto del record di giorni dalle dimissioni del precedente premier se lo aggiudica il governo Cossiga del '79 con 126 giorni dalle dimissioni del presidente del Consiglio precedente, Giulio Andreotti. Medaglia di bronzo al secondo governo Andreotti del 1972, quando ci vollero 121 giorni di attesa.