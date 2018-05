Governo: Grillo, usata legge elettorale per colpo di Stato

BRUXELLES, 4 MAGGIO - In Italia c'e' stato "un colpo di Stato alla rovescia" in cui e' stata "usata la democrazia" per impedire al Movimento 5 Stelle di andare al governo. E' questa l'accusa lanciata da Beppe Grillo in un'intervista al sito e mensile francese Putsch. "Oggi siamo in post-democrazia", ha risposto Grillo alla domanda se l'Italia sia un paese democratico.

"C'e' stato un colpo di Stato alla rovescia. Si e' utilizzata la democrazia per distruggerla" perche' "a causa dei una legge elettorale ci siamo ritrovati - lo sapevamo gia' - in un'impasse". Secondo Grillo, "la legge elettorale e' stata decisa attorno a un tavolo per impedirci di governare. Allora cos'e' la democrazia? Non so ma la democrazia dovrebbe permettere a chi raccoglie piu' voti di governare", ha aggiunto.