Governo, i redditi dei ministri

ROMA, 3 MARZO - La ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli è la persona più “ricca” dell’attuale governo Gentiloni, sulla base delle dichiarazioni di reddito presentate. Secondo quanto risulta dalla dichiarazione 2016, la ministra comanderebbe la classifica con un reddito imponibile annuale di 180.921 euro. Nella classifica, seguono rispettivamente il ministro della Cultura Dario Franceschini con 148.692 euro e la ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro (144.853 euro).

La classifica dei ministri si chiude con il titolare all’Agricoltura, Maurizio Martina, fermo a 46.750 euro. Il premier Paolo Gentiloni dichiara invece 109.607 euro, mentre l’ex premier Matteo Renzi si ‘ferma’ a 103.283 euro, con un calo di circa 5000 euro rispetto allo scorso anno. Si abbassano drasticamente i redditi del garante M5S, Beppe Grillo (71.957 rispetto ai 355.247 euro).

Scorrendo invece i ministri, è Enrico Costa a seguire il podio Fedeli-Franceschini-Finocchiaro. Il ministro per gli Affari regionali dichiara 112.034 euro. Seguono ancora Delrio (104.473 euro), Poletti (104.432 euro), Alfano (102.300 euro) e Calenda (102.058 euro). Tutti i ministri elencati superano così la soglia dei 100.000 euro, mentre il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan è penultimo, con una dichiarazione pari a 49.958 euro.

Leggermente dietro, in una soglia tra i 98 e 92mila euro, vi sono rispettivamente Marianna Madia, Andrea Orlando, Luca Lotti, Claudio De Vincenti, Gian Luca Galletti, Beatrice Lorenzin, Roberta Pinotti e la new entry Marco Minniti, all’Interno dopo l’avvicendamento Renzi-Gentiloni. Ultimo dato è quello relativo alla ex ministra ed attuale sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, che registra un reddito annuale pari a 96.571 euro.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta