Governo, il Partito Democratico lancia la mobilitazione per 1 giugno

ROMA, 28 GIUGNO - Da domani, una serie di iniziative a "sostegno di Sergio Mattarella" culmineranno con la mobilitazione nazionale del Partito Democratico "a difesa della Costituzione" per venerdì 1 giugno dalle 17 nella Capitale.

Secondo quanto si apprende da una nota apparsa su Democratica, l'organo d'informazione ufficiale del Pd, da domani in tutto il Paese verranno lanciate diverse mobilitazioni "in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti".

"Ciò che i presunti vincitori delle elezioni (M5S e Lega, ndr) hanno detto, dicono e annunciano, preoccupa - si legge - e non può rimanere senza risposta. Stanno alzando irresponsabilmente i toni e dividono il Paese. Il Partito democratico - prosegue la nota dei dem - attiva tutte le sue strutture territoriali e i suoi circoli con presidi aperti all'incontro con i cittadini giustamente preoccupati per quel che sta accadendo".

Cristian D'Aiello



Fonte foto: Termometro Politico