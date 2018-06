Governo: Marco Bussetti, un sogno divenuto realtà. CISM - Comitato Italiano Scienze Motorie

Un sogno divenuto realtà. Il ministro dell'istruzione dell'attuale governo, il professor Marco Bussetti, è laureato in scienze motorie e specializzato in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate ❗

No, non è uno scherzo.

Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana il governo, il ministero dell'Istruzione e le Scienze Motorie rappresentano un vero e proprio unicum.Potremmo parlare di tutte le varie possibilità che scaturiscono da questo dato di fatto, prima tra tutte quella dell'introduzione del docente di Scienze Motorie nell'organico di ruolo della Scuola Primaria (come da contratto - vedi post del CISM del 18-05 ), ma preferiamo rimanere con i piedi per terra e prepararci al confronto con le istituzioni.Ma questa volta troveremo un ministro, quello dell'istruzione, che ha vissuto la sua intera carriera lavorativa occupandosi in prima persona di Esercizio Fisico e Sport.Per i più scettici è sufficiente dare una letta al suo Curriculmum Vitae e alle sue pubblicazioni.Un consiglio, prima di farlo, datevi un bel pizzicotto per assicurarvi di essere svegli, giochereste di anticipo.Non stiamo lavorando semplicemente per creare posti di lavoro, ma perché siamo innamorati delle Scienze Motorie e delle sue implicazioni nella nostra nazione.Ci crediamo davvero, e siamo supportati da anni e anni di letteratura scientifica.Come sempre vi terremo aggiornati su tutte le novità.