Governo: Mattarella affida mandato esplorativo alla Casellati

ROMA,18 APRILE- Sergio Mattarella ha affidato al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberta Casellati, il mandato esplorativo per inidividuare una maggioranza parlamentare al fine di formare il nuovo governo. Il mandato avrà la durata di un paio di giorni.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Dunque, il Capo dello Stato rompe gli indugi con l’auspicio di superare al più presto lo stallo politico sulla formazione del nuovo Governo e conferma la volontà di affidare il pre-incarico alla seconda carica dello Stato. Il mandato avrà la durata di un paio di giorni per vagliare l’ipotesi di un governo centrodestra-M5S: la Casellati dovrà riferire a Sergio Mattarella entro la giornata di venerdì.



Tale scelta era l’ipotesi più quotata, anche stando a quanto emerge da un ultimo giro di sondaggi informali tra tutti i partiti. Difatti la presidente del Senato può contare sul giudizio positivo del leader della Lega Matteo Salvini, il quale, dopo che giorni fa si era mostrato restio ad accettare un preincarico in prima persona ed aveva anzi aperto anche all'idea di una figura "terza", ha affermato che la Casellati possa “fare un buon lavoro”. La stessa viene vista sotto una buona luce anche dai Pentastellati, il cui rappresentante Paola Taverna la descrive come “figura di garanzia e imparzialità”; altrettanto di buon occhio, invece, non sarebbe stato visto da parte del M5S un eventuale incarico a Roberto Fico.



Da sottolineare, nella giornata di ieri, i primi spiragli di plausibile dialogo tra M5S e PD. Il segretario reggente Dem Maurizio Martina ha reso nota la disponibilità a confrontarsi su tre temi chiave del programma elettorale del Pd: allargamento del reddito di inclusione, assegno universale per famiglie con figli e salario minimo legale. Mossa questa che ha ricevuto amplio consenso da parte dei grillini, che l’hanno definita “iniziativa utile”. Altresì il Presidente Fico ha richiesto alla Commissione speciale della Camera di trattare il Decreto Legislativo sulle carceri, com’era intenzione sia del governo che del Pd, ma che la Lega aveva bloccato.

Fonte dell'immagine: YouTube

Federica Vetta