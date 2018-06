Governo, Meloni (FdI): "No alla fiducia ma sostegno su provvedimenti"

ROMA, 6 GIUGNO - "Non voteremo la fiducia ma tiferemo senza pregiudizi affinché questo governo faccia bene, perché siamo e saremo sempre dalla parte degli italiani". Lo ha annunciato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte.

"Se lei è qui - ha affermato l'onorevole Meloni rivolgendosi al Presidente Conte - lo deve anche per FdI", perché "quando tutto stava per precipitare (ipotesi di una corsa alle urne a luglio e timori di attività speculative, ndr) noi abbiamo dato la nostra disponibilità contribuendo a far riaprire il dialogo". "Non abbiamo fatto mistero di sperare in un epilogo diverso da questo - ha aggiunto riferendosi all'incarico esplorativo della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati -. Non ci ha mai appassionato l'ipotesi di un governo grillo-leghista, figlio di un risultato imperfetto e di una legge elettorale infame. Un ennesimo esecutivo nato nei palazzi e non nelle urne, con un Presidente del Consiglio tecnico e dei tecnici nei ministeri chiave. Ci preoccupa la preminenza del M5S nella maggioranza: una forza mondialista, relativista e sicuramente non sovranista", ha chiosato Meloni.

Siparietto con il Presidente della Camera, Roberto Fico, a proposito dello scatto 'rubato' alle celebrazioni del 2 giugno in cui lo si vede ritratto a pugno chiuso: "Questo non è il governo più a destra della storia repubblicana e a confermarlo è l'Istituto Cattaneo dopo uno studio approfondito sul contratto di governo. Se fosse quindi stato un governo di destra, la destra italiana ne avrebbe fatto parte. Presidente Fico stia tranquillo, può andare alla parata del 2 giugno facendo il saluto a pugno chiuso senza sentirsi in difficoltà."

Cristian D'Aiello