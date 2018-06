Governo, Molteni (Lega): "Nasce il governo del popolo"

ROMA, 6 GIUGNO - "Oggi nasce il governo del popolo" legittimato altresì dall'orgoglio di "recuperare sovranità nazionale". Così ha esordito alla Camera dei Deputati, il capogruppo della Lega e Presidente della Commissione speciale Nicola Molteni nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte.

Due forze essenzialmente diverse unite nell'intento di riscattare una dignità spesso messa in discussione dalle "cancellerie straniere". A sugellare l'alleanza contrattuale giallo-verde (o blu, in conformità alla rivoluzione cromatica imposta dalla Lega di Salvini, ndr), l'onorevole Molteni ha usufruito metaforicamente di una pagina memorabile della storia ellenica: la lotta all'espansione persiana. "Così come Sparta e Atene, così oggi, due movimenti differenti hanno trovato l’unità contro i palazzi europei del potere". E come Ulisse nell'Odissea, "avremo il vento contrario".

"Vogliamo un'Europa dei popoli, delle identità, che difende i piccoli, un'Europa diversa forte, ma equa", ha rimarcato il capogruppo del Carroccio. "Chiediamo il contrasto all'immigrazione clandestina", la difesa dei confini e delle frontiere, quali "elementi costitutivi della nazione". Inoltre, ha enfatizzato l'azione di governo anche su sicurezza e certezza della pena, legittima difesa, ordine pubblico, sulla cancellazione della "nefasta legge Fornero", "un grande piano per la natalità", attenzione ai terremotati e alle vittime delle banche. Al termine della dichiarazione, accolto dall'ovazione del gruppo, ha elogiato il neo Ministro dell'Interno Matteo Salvini per aver riportato la Lega alla "centralita'" della scena politica italiana.

In seguito, il messaggio diretto al Presidente Conte: "Lei avrà la fiducia della Lega, una fiducia però che dovrà onorare giorno per giorno", ha aggiunto Molteni.

Cristian D'Aiello