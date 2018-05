Governo, nuovo vertice M5S-Lega: grana Savona

ROMA - 22 MAGGIO Fuori da Montecitorio e al riparo dalle pressioni dei giornalisti è in corso il vertice “segreto” Di Maio Salvini in cui sarebbe presente secondo alcune fonti politiche anche il premier designato dai due partiti Giuseppe Conte.



Ancora un incontro dunque tra i leader per il punto sulla squadra di Governo.

La grana seria è rappresentata dal nome di Paolo Savona all’Economia, che già era sfuggito nella giornata di ieri durante gli incontri al Colle.



L’ex ministro dell’Industria del Governo Ciampi sarebbe il nome che mette d’accordo tra M5S e Lega, ma la triangolazione d’intesa non si chiude al Quirinale, dove le posizioni eurocritiche di Savona non piacciono affatto.



Il Colle non avrebbe posto veti, ma si alzano paletti che allungano inevitabilmente tempi di decisione.

I nodi da sciogliere restano diversi e un braccio di ferro tra il duo Di Maio- Salvini e Mattarella rischierebbe di rimandare la decisione sul premier a giovedì.



Mattarella non nasconde tutta la sua preoccupazione per i segnali di allarme che arrivano sui conti pubblici italiani e sui risparmi dei cittadini.



Intanto, incontra in mattinata i presidenti di Camera e Senato per aggiornarli sugli sviluppi della situazione e per ascoltare le loro valutazioni.

Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni.



Il Capo dello Stato sta dimostrando voler riportare le consultazioni nel giusto alveo costituzionale, invitando a un piccolo ripasso della Costituzione dove nell’articolo 95 viene descritto il ruolo cruciale del Presidente del Consiglio, dirigente e responsabile della politica generale del Governo.



I mercati per il momento appaiono meno nervosi, mentre dall’Europa arriva il richiamo a rispettare i vincoli di bilancio.

Intanto, Salvini risponde su Facebook: “All’estero stiano tranquilli, agli italiani ci pensiamo noi”.

Rachele Fratini

