Governo: raggiunto accordo, Salvini lascia Montecitorio ?Mattarella convoca Cottarelli alle 19,30?

ROMA, 31 MAGGIO - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha lasciato in auto Montecitorio al termine del lungo vertice con Luigi Di Maio per la formazione del governo e dopo aver annunciato in una nota congiunta con Di Maio il raggiunto accordo. In macchina con lui c'era anche Giancarlo Giorgetti.

Mattarella convoca Cottarelli alle 19,30

Salvini "Impegno, coerenza, ascolto, lavoro, pazienza, buon senso, testa e cuore per il bene degli italiani. Forse finalmente ci siamo, dopo tanti ostacoli, attacchi, minacce e bugie. Grazie per la fiducia amici, vi voglio bene e sappiate che avro' bisogno di voi". Lo scrive su facebook Matteo Salvini, dopo aver annunciato insieme a Luigi Di Maio di aver raggiunto l'accordo per la nascita di un governo politico giallo-verde.