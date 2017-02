Governo regionale, Presidente Oliverio replica a ex Presidente Scopelliti

Oliverio: “Della serie A di Scopelliti non ho mai frequentato, né intendo frequentare neanche gli sposgliatoi”.

CATANZARO 12 FEBBRAIO - Non si è fatto attendere il commento del Presidente della Regione, Mario Oliverio, alla dichiarazione del suo predecessore, Giuseppe Scopelliti che, nella giornata di ieri, alla richiesta di un giornalista di esprimere un giudizio sull’attuale governo regionale, aveva preferito rispondere con la seguente battuta calcistica: “Sono stato abituato a parlare di calcio di serie A, con la Reggina, non guardo al calcio dilettantistico”.

Il Presidente Oliverio, sollecitato a sua volta a commentare la battuta da alcuni giornalisti, a margine di un convegno svoltosi in provincia di Cosenza, ha dichiarato con grande nonchalance: ”Voglio tranquillizzare i calabresi: della serie A di Scopelliti non ho mai frequentato, né intendo frequentare neanche gli spogliatoi”.