Governo. Salvini-di Maio “Questa è’ la volta buona”

Salvini-di Maio, ancora poche ore per individuare il premier Leader lega: 'ho fiducia'. E il capo di m5s torna no tav

ROMA, 20 MAGGIO - Ultime ore decisive per la scelta del premier: entro lunedì Salvini e Di Maio dovranno trovare un nome comune da sottoporre a Mattarella.

Il leader della Lega si dice 'fiducioso' ma ammonisce: 'Se poi qualcuno non rispetterà il, programma salta tutto'. Intanto Di Maio, che oggi sarà in piazza a Teramo, annuncia che dirà alla Francia 'che la Tav non serve più'. Di

Battista ospite di Giletti a 'Non è l'arena'. E in Valle d'Aosta si vota per le regionali.