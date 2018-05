Governo: Salvini e Di Maio a Colle comunicato ok accordo "nome premier"

ROMA, 13 MAGGIO - Matteo Salvini e Luigi Di Maio, attraverso una breve telefonata al Quirinale, hanno assicurato che sono pronti a riferire al presidente Mattarella già domani. Nella telefonata non sono stati fatti nomi. A questo punto, si è appreso, sono molto probabili consultazioni nel pomeriggio di domani.

Domani si chiude. Nel bene o nel male, secondo i punti di vista. Ma l'accordo Lega-Cinque stelle c'è e potrebbe portare a un Governo in tempi rapidissimi, entro la fine della prossima settimana. Anche perchè in caso di

fallimento non ci saranno altre chance.