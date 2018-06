Governo, Salvini sulla flat tax: "Ãˆ un bene per tutti, incentiva gli investimenti"

ROMA, 6 GIUGNO - Con la flat tax "ci guadagnano tutti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha risposto a Radio Anch'io a chi gli chiedeva se la riforma fiscale ipotizzata nel contratto fosse iniqua e consentisse maggiori guadagni ai ricchi. "Se uno fattura di più e paga di più, è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più “, ha dichiarato Salvini.

“Perché – sottolinea il ministro dell’Interno – il problema del nostro Paese è che le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma devono tornare a comprare anche gli italiani. E per farli tornare a comprare occorre che tornino a lavorare dignitosamente e che abbiano in tasca qualche lira".

Smontare la legge Fornero, poi, "è un impegno sacro", ha ribadito Salvini parlando della riforma del sistema pensionistico. "L'impegno è di smontarla pezzetto per pezzetto, ripartendo da quota cento ed avendo l'obiettivo di tornare a quota 41 anni di contributi".

"Stiamo preparando un dossier su 'spiagge sicure', per evitare almeno in parte il dramma dell'abusivismo che colpisce commercianti e bagnanti", ha annunciato infine il ministro dell'Interno, indicando uno dei temi su cui sta lavorando in questi primi giorni al Viminale.

Fortemente critico rispetto alle parole di Salvini, invece, Matteo Orfini: “Finalmente hanno detto la verità. A questo serve l'annunciata rivoluzione fiscale, a far guadagnare chi è più ricco. A danno di tutti gli altri”. Così si è espresso su Facebook il presidente del PD, con l’hashtag #noflattax".

Claudio Canzone

Fonte foto: tgcom24.mediaset.it