Governo: Salvini, voto a luglio sacrificio perche\' duri 5 anni

ROMA 9 MAGGIO - "Dopo questi due mesi abbiamo scadenze fondamentali come Alitalia o Ilva. Ci vuole un governo, il voto estivo non sara' facile ma credo sia il caso chiedere un sacrificio estivo e governare subito e per cinque anni".

Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini a circo massimo su radio capital che poi ha ribadito la 'fedelta'' al centrodestra: "Ho letto ricostruzioni fantasiose sui rapporti tra me e Forza Italia ma e' solo una scelta di coerenza. Ci siamo presentati con un'alleanza comune, non cambio idea per un ministero. Se c'e' un accordo di tutti, e magari qualcuno accompagna con sostegno indiretto, ne parliamo ma non sono certo io a tradire l'alleanza".