Governo: Scilipoti Isgro' "Berlusconi venga eletto premier"

ROMA 19 MAGGIO - "Esprimiamo soddisfazione per la dichiarazione del presidente, Silvio Berlusconi, con cui ha espresso la propria disponibilita' a guidare un esecutivo di centrodestra. Il leader di Forza Italia e' la persona appropriata, per il ruolo di capo del governo, in quanto ha la saggezza e l'esperienza politica, nazionale e internazionale, che gli consentirebbe di guidare il nostro paese nell'attuale momento di difficolta' che sta attraversando". Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana ed esponente di Forza Italia, Scilipoti Isgro'.