Governo, si riapre il dialogo Di Maio-Salvini

ROMA, 11 APRILE – Si erano lasciati con un botta e risposta a suon di “zero percento”, dallo 0% di possibilità per Di Maio di governare “con Berlusconi e con l’accozzaglia di centrodestra” al “mi frega zero” del leader del Carroccio, Matteo Salvini, riferito al proprio omologo pentastellato. Sembrerebbero essersi ritrovati oggi, alla vigilia del voto sulla presidenza della commissione speciale della Camera.

I due capi politici attualmente più accreditati per riuscire a trovare una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un nuovo esecutivo hanno infatti raggiunto un punto di convergenza. E, sorprendentemente, lo hanno fatto a livello istituzionale, dopo una lunga chiacchierata al telefono (che potrebbe far presagire un imminente faccia a faccia): Nicola Molteni.

Il deputato leghista è infatti l’uomo su cui Di Maio e Salvini hanno annunciato, con un comunicato identico e per la prima volta contenente i loro nomi e non quelli dei rispettivi partiti, di puntare per l’elezione del presidente della commissione speciale della camera. La linea, stando alle parole rilasciate, è quella di uno “spirito di collaborazione per rendere operativo il parlamento al più presto”. Di “Governo”, ancora non c’è traccia, ma quello di oggi potrebbe rappresentare un importante inizio.

Il nome di Molteni è emerso a sorpresa, dopo che fino a poche ore prima sembrava scontata la nomina di Giancarlo Giorgetti, designato dal leader del carroccio quale negoziatore con il MoVimento 5 Stelle. Molteni, ad ogni modo, è una figura significativa, ed attribuirgli un simile incarico, stando a quanto trapela da Montecitorio, non sarebbe una casualità.

Primo firmatario della proposta di legge sulla riforma della legittima difesa, alfiere nelle battaglie contro le riduzioni delle pene per i reati più gravi, tutte misure fortemente volute dalla Lega e poi, in un modo o nell’altro, frenate da Forza Italia: per i più maligni, si tratterebbe quasi di un possibile preludio allo strappo con il principale alleato della coalizione ed attuale ostacolo ad un accordo di Governo con Di Maio, il partito del Cavaliere.

A poco tempo dall’inizio del nuovo giro di consultazioni, lo scenario sul futuro esecutivo del Paese resta quindi ancora nebuloso: dalla possibilità di un governo “del Presidente” alla grande coalizione centrodestra-M5S, o in una versione più ridotta con solo Lega e MoVimento, passando per un’ ipotetica alleanza tra PD e pentastellati, la situazione è ancora in evoluzione. Le prossime settimane potrebbero tuttavia fornire delle risposte.

Paolo Fernandes



Foto: ilfattoquotidiano.it