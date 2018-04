Governo, Toninelli ribadisce il no a Berlusconi: "non siamo autolesionisti"

ROMA, 19 APRILE – Danilo Toninelli, il Capogruppo del M5S al Senato, intervistato da RTL 102.5 ribadisce ancora una volta la contrarietà del Movimento a Silvio Berlusconi.

"Con Berlusconi è impossibile scrivere un patto di governo. È impossibile perchè ha fatto fallire il Paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti". Dunque il veto da parte dei Cinque Stelle sul leader di Forza Italia rimane.

Poi alla domanda su che cosa preferirebbe il Movimento, Toninelli replica: "Non posso rispondere perchè andrei a pestare i piedi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella." Inoltre aggiunge: "Oggi si sta provando che un governo con il Centrodestra non può esistere per la presenza di Berlusconi. Qua non c'è una preferenza per nessuno. Bisogna far partire un governo, con chi, conta poco, contano i temi."

Diana Sarti

Foto: Espresso.Repubblica.it