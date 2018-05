Governo: Toti, M5S si ravveda, piano B è governo di scopo e voto

Toti, M5S si ravveda, piano B è governo di scopo e voto. Il centrodestra continuerà ad essere unito, è come un matrimonio

ROMA, 05 MAGGIO - "Se bisogna fare un governo politico la strada maestra è partire dal centrodestra che ha ottenuto il 37% ed è la prima forza parlamentare del Paese. Con la collaborazione dei 5 stelle, senza forni o rosticcerie e senza spacchettare ciò che gli elettori hanno unito.

Ma se non ci sono le condizioni si arrivi ad un governo di scopo e scatti il timer delle elezioni anticipate". Per il governatore della Liguria, Giovanni Toti, di Forza Italia, intervistato dal Messaggero, "si è entrati nella fase dell'emergenza". Ai Cinque Stelle dice: "manfrina incomprensibile".



"Se non c'è un ravvedimento operoso da parte del Movimento 5 stelle, che porti i grillini su una posizione di dialogo costruttivo per ragionare su tutto, bisogna pensare ad altro - incalza -. Chiedo alla mia coalizione di farsi carico del senso di responsabilità di fronte al Paese e di pensare al piano B": "penso che il presidente della Repubblica lunedì non si limiterà solo ad ascoltare", "va bene parlamentarizzare il dibattito, sarebbe ottimo un incarico a Salvini, ma se c'è l'indisponibilità delle altre forze politiche o se il Capo dello Stato ritiene costituzionalmente inagibile questo percorso allora si dica di sì a un esecutivo che affronti le emergenze del Paese". Toti è sicuro che "la nostra coalizione sarà unita. Come nel matrimonio: nella buona e nella cattiva sorte. Oneri e onori".