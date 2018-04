Governo, trattativa M5S-Lega avanza. Di Maio: "Con Salvini si può fare un buon lavoro"

ROMA, 21 Aprile – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe affidare a Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, un incarico esplorativo per la formazione del Governo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio spera nello scioglimento della coalizione di centrodestra in seguito al dibattito a distanza tra Salvini e Berlusconi su una possibile alleanza con il centrosinistra.

Il Cavaliere ha però cercato di attenuare i toni affermando che “ il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader". Parole pronunciate negli ultimi giorni della campagna elettorale per le elezioni in Molise, dovute principalmente al timore che la Lega possa sganciarsi da FI e allearsi con il M5S per istituire il Governo. Da parte sua Di Maio ha esternato stima e fiducia nei confronti di Salvini e sottolinea: “Possiamo fare cose molto importanti, so che momento sta passando la Lega ma ho avuto modo di testare la sua affidabilità e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti”.

Lo scontro all’interno del centrodestra era iniziato con l’invito di Berlusconi a spingere il centrodestra a cercare in Parlamento dei voti che siano di supporto alla coalizione e al programma della stessa. Immediata è stata la risposta del leader del Carroccio: “Berlusconi pensa a un governo coi voti del PD? Io dico NO, sarebbe un tradimento del voto degli italiani. Bisogna costruire, non distruggere, altrimenti arriverà l’ennesimo governo imposto dall’Europa. Nessun inciucio con la sinistra”. Il Cavaliere ha poi corretto il tiro: "Non ho mai detto di volere un governo con i voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni".

Di Maio, sostenendo e appoggiando un possibile incarico esplorativo a Fico, esclude la formazione di un Governo con l’intero centrodestra: Salvini deve scaricare Berlusconi. Intanto il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso altri due giorni di riflessione per trovare una maggioranza a cui affidare l’incarico di formare il Governo.

Federico De Simone