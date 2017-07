GP Austria, le libere sono di Hamilton

NAPOLI, 7 LUGLIO – Lewis Hamilton ha conquistato le prime e le seconde prove libere al RedBull Ring, dove si correrà domenica il Gran Premio d’Austria. Con il tempo di 1:05”483, il campione inglese si è imposto su Sebastian Vettel (dietro di una manciata di millesimi, con il tempo di 1:05”630).

Dopo le prime libere caratterizzate da innumerevoli uscite di pista senza particolari conseguenze (solo Verstappen ha impattato lievemente una barriera), le vetture hanno poi trovato un passo più regolare nella seconda sessione, caratterizzata da una pista inumidita dalla pioggia.

Acqua oggi, dunque, e forse anche acqua domenica. Le previsioni meteo, infatti, non fanno escludere una gara bagnata tra due giorni a Spielberg.

Fuori dalla pista, sembra invece essersi conclusa la querelle tra Hamilton e Vettel. Il pilota tedesco, che aveva volutamente colpito uno pneumatico dell’inglese nel corso del gran premio passato, dopo essere stato costretto ad inchiodare per una brusca frenata di Hamilton.

“La mia stima per Sebastian è immutata”, ha dichiarato il pilota britannico, sottolineando però che avrebbe preferito non essere accusato di aver intenzionalmente frenato, considerato che i dati hanno poi smentit quest’ipotesi. Parole che fanno il paio con quelle di Vettel, che si è scusato per la reazione, affermando che, pur non potendo tornare indietro, farà di tutto perché episodi del genere non si ripetano.

Paolo Fernandes

Foto: foroxerbar.com