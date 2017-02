Grammy Awards: record per Beyoncè. In gara Bocelli, Pausini e Morricone

LOS ANGELES, 12 FEBBRAIO - Alle 15 ora locale aprirà i battenti la 59ma edizione dei Grammy Awards. Nutrita la presenza italiana quest'anno, con Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ennio Morricone in gara. In lizza per un premio anche il coro e l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Record per Beyoncè, che da oggi diventerà la cantante con il maggior numero di candidature di sempre: ben 62 nomination e 20 trionfi.

Nella categoria "traditional pop album" Bocelli dovrà contendersi il premio con artisti del calibro di Barbra Streisand, Willie Nelson e Bob Dylan, della cui presenza non si ha ancora la certezza. Due le candidature invece per Morricone: miglior colonna sonora ( per il film The Hateful Eight di Quentin Tarantino) e miglior composizione classica ( L'ultima diligenza di Red Rock).

Categoria "Best Latin album" per Laura Pausini e "Best Classical solo vocal album" per l'Accademia di Santa Cecilia.

Paolo Fernandes