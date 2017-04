Gran Bretagna, Theresa May spiazza tutti: elezioni anticipate l\'8 giugno

LONDRA, 18 APRILE - Il 2017 sarà l'anno del voto non soltanto in Francia e in Germania, ma anche in Gran Bretagna. L'annuncio arriva a sorpresa ed è il premier britannico Theresa May a darlo: saranno elezioni anticipate, l'otto giugno.

La notizia si era diffusa in mattinata, al termine del Consiglio dei ministri, mettendo in apprensione il Paese, la Borsa e la sterlina. Poi le parole della May, a far chiarezza sulla vicenda: “Votare è indispensabile per dare certezza e stabilità negli anni a venire”. Certezza e stabilità che sono insidiate dalle posizioni politiche divergenti in tema di negoziato sulla Brexit, probabilmente il vero motivo di queste elezioni anticipate.

Il premier britannico ha infatti sottolineato come la Brexit sia nell'interesse nazionale, ma allo stesso tempo ha evidenziato come gli altri partiti si oppongano. Sarà dunque necessario andare alle urne, con i sondaggi che sembrano assicurare al partito di Theresa May, il Partito Conservatore, un netto vantaggio rispetto all'opposizione laburista. Nelle idee dell'attuale primo ministro c'è soprattutto quella di chiedere un mandato forte per negoziare il divorzio del Regno Unito dall'Ue.

