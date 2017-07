Al 7° Trofeo Pugilistico "Guglielmo Papaleo" Vince M. Vento, 2 V. Potenza, 3 A. Ovidiu Turea (Foto)

Ottima riuscita della settima edizione del trofeo pugilistico “Guglielmo Papaleo”.

CATANZARO, 25 LUGLIO - Una edizione che ha visto entrare alla Rotonda di Copanello anche gli atleti di kick boxing, grazie alle tante collaborazioni che la Pugilistica Eagles di Catanzaro ha stretto in anni di attività ed impegno sul territorio, creando di fatto una vera e propria rete di collaborazioni tra le più quotate realtà catanzaresi degli sport da combattimento.

Ancora una volta gli organizzatori hanno ricevuto il plauso di tutti coloro che sono intervenuti e dal folto pubblico che ha riempito la Rotonda, appassionati e non, giunti da ogni posto della Calabria, a testimonianza del richiamo che ormai determina questa prestigiosa manifestazione intitolata ad un grande personaggio Calabrese, fondatore di una azienda che i suoi eredi con competenza, capacità e passione portano avanti.

Ben otto, i match di pugilato di alto livello messo in evidenza da pugili ben preparati, che hanno dimostrato molto agonismo e tanto fair play.

L’ottima rassegna interregionale ha visto partecipare pugili provenienti dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia e ovviamente dalla Calabria; tra le scuole pugilistiche partecipanti la rinomata scuola della famiglia Quero di Taranto, la Amaranto di Reggio Calabria, la Shanti Boxe di Vibo Valentia, la Iron boxe di Pomigliano d’Arco, la Atlheta Boxe di Catania.

La parte del leone ovviamente è spettata ai pugili della Pugilistica Eagles di Catanzaro, con ben 5 atleti che hanno calcato il ring della Rotonda conseguendo ottimi risultati; qualcuno di questi proviene da un progetto che la Pugilistica Eagles porta avanti da qualche anno presso la comunità del penitenziario minorile, a dimostrazione che il pugilato, può essere un valido mezzo per tenere impegnati i giovani in una sana attività e promuovere insegnamenti fondamentali per creare buoni cittadini.

Nel dettaglio questi i match :

Guzzi Michele (Eagles Catanzaro) ha rimediato una sconfitta ai punti ma che non ha demeritato di fronte al più esperto ed alto Sanseverino Claudio della Quero Chiloiro di Taranto

Oyuld El Ghara Ambdelhamid (Eagles Catanzaro), opposto a Chillè Gino della Amaranto Reggio Calabria, ha condotto il match con grande padronanza sebbene il ragazzo di Reggio Calabria ha cercato di opporre una valida resistenza; il verdetto di parità ha premiato soprattutto la capacità del reggino di resistere alla boxe del più giovane catanzarese che il verdetto di parità ha lasciato con l’amaro in bocca;

il debutto di Antonio Turea Ovidiu (Eagles Catanzaro) contro un avversario al suo 4° match non ha destato alcuna preoccupazione; sin dall’inizio ha condotto con supremazia e scioltezza arrivando a vincere prima del limite sul napoletano Rea Giacomo della Iron boxe di Pomigliano.

E’ andata male invece a Rossella Guzzi (Eagles Catanzaro), già vincitrice della medaglia d’oro al Torneo nazionale femminile di Chieti nel mese di marzo; a causa di un infortunio, il maestro Cutruzzulà ha deciso di fermare il match alla fine del primo round, consegnando così la vittoria a Lina Turboli di Napoli, una avversaria che la Guzzi, dotata di ottime capacità tecnico- tattiche, aveva già battuto pochissimi mesi fa, impartendo una autentica lezione di boxe!

Infine Marco Vento, pugile della Eagles che da alcuni anni, ha individuato nella Pugilistica Eagles Catanzaro la sua seconda casa, ed ogni sera arriva in palestra da Martirano per seguire gli insegnamenti dei maestri della Eagles (Massimiliano Mascia, Macrì Dario, Trapasso Angelo, Cutruzzulà Francesco).

Il pugile Catanzarese aveva di fronte il più quotato tarantino Vito Potenza; i due, impegnati nel match clou della serata, hanno dato vita a tre round di pugilato intenso, che ha coinvolto la platea ; da un lato il più elegante e completo Vito potenza ha continuato a portare colpi di buona fattura tecnica, dall’altro l’indomabile Marco Vento, incurante dell’azione dell’avversario, come sempre, continua ad andare avanti e macinare colpi, che alla fine sfiniscono il contendente; per Marco Vento un esordio nella massima serie di Italia, gli elite, più che positiva.

Per gli altri match sono saliti sul ring, Lino Dicuonzo di Taranto opposto ad Aveni Gioele di Catania con un match finito in parità;

Gouzzaf Hassan di Vibo contro La Gatta Gianluca di Napoli, due giovanissimi atleti che hanno dato vita ad un match intenso, con vittoria a favore del napoletano.

Pizzicato Antonio di Napoli contro Pafumi Marzio di Catania, vinto dal napoletano

Tutti i pugili hanno trovato grande ammirazione da parte del campione Giacobbe Fragomeni, che alla fine, salito sul palco ha evidenziato proprio la grande qualità dei pugili che si sono esibiti.

La serata è stata arricchita dalla presenza dell’assessore allo sport del comune di Catanzaro Giampaolo Mungo, dalla testimonial della Caffé Guglielmo, Denny Mendez, dallo stesso Giacobbe Fragomeni, ormai di casa a Copanello, calabrese di origine, vincitore dell’isola dei famosi e grande campione di vita!

Nella serata oltre alla collaborazione della ASD Catanzaro Boxing Club del maestro Nicola Russo, della Sport Ring del maestro Paolo Morace e della Pro Fighting Catanzaro del maestro Umberto Rodomisto, è stata avviata ufficialmente la collaborazione con la ANIAD, una associazione che si occupa di promuovere lo sport tra i diabetici, il cui vice presidente nazionale è il Dottor Giuseppe Pipicelli di Soverato.

Presente alla serata il delegato regionale della FPI, Dott. Fausto Sero.

Anche quest’anno la manifestazione ha lasciato una bella impronta di sport, curata nei minimi dettagli e che ha accolto un numeroso pubblico, rimasto ad assistere sino alla fine ai match, tra cui quello tra il sanmarinese Roberto “Titano” Gheorghita ed il siciliano Silviu Podariu, finito a favore del primo che vinceva per KO; tra le esibizioni di kick boxing anche quella di Giovanni Sorrentino contro Nua Sambou, vinto dal catanzarese.

La serata come di consueto, si è conclusa con l’estrazione di due macchinette da caffè messe in palio dalla azienda caffè Guglielmo, che il pubblico presente attende con molta partecipazione ed apprezza moltissimo e con la prevista assegnazione del prestigioso Trofeo “Guglielmo Papaleo”

La giuria, presieduta da Daniele Rossi, composta da tanti stimati professionisti alla fine delle contese, ha espresso i seguenti vincitori :

3° posto per Antonuio Ovidiu Turea

2° posto per Vito Potenza

vincitore del trofeo, Marco Vento