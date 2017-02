Grande successo per le due serate "Ma voi... come stai?" con Anna Maria Barbera (Foto)

Grande successo per le due serate al Garden di Rende e all’Apollo di Crotone di “Ma voi… come stai?” con Anna Maria Barbera

Hanno riscosso grande successo le due serate di Anna Maria Barbera in Calabria con lo spettacolo “Ma voi… come stai?”, al Garden di Rende e al Teatro Apollo di Crotone, organizzate dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

A Rende, inserita nel cartellone “Comicità in teatro”, lo spettacolo di Sconsolata – il suo personaggio più noto -, ha pure registrato il tutto esaurito. L’attrice ha coinvolto e fatto sorridere il pubblico del Garden e dell’Apollo raccontando emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi e paure dei nostri tempi, in cui ognuno può riconoscersi. Nei monologhi della mitica “Sconsolata” di Zelig, emerso tutta la forza e la capacità dell’artista di farsi interprete del suo tempo. La solitudine dell’uomo, le distanze generazionali, l’illusione del successo facile sono state solo alcune delle argomentazioni che hanno coinvolto gli spettatori di Rende così come quelli di Crotone, spronati con rara sensibilità dalla Barbera a recuperare il vero senso della vita.

A rendere tutto più soft, la musica del Leo Ravera Jazz Trio, che ha affiancato l’attrice nel corso di entrambe le serate, fatte di monologhi, battute, canzoni, tante risate ed emozioni per uno spettacolo che ha ottenuto un grande successo al di là del numeroso pubblico presente.

Non sono mancati, inoltre, momenti di riflessione sulla nostra terra: “Speriamo - ha detto l’artista siciliana - che questa fanciulla giovane, sebbene antica, che appare a volte sedotta e abbandonata, una Calabria, anche lei, un po’ “sconsolata”, ritrovi presto il suo fulgore”.



