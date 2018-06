Granfondo CittÃ  di Andria: Elia Aggiano dell?Airone Leo Constructions semina tutti

ANDRIA (BA) 12 GIUGNO - Dopo l’ottimo secondo posto ottenuto a Rionero in occasione della “Granfondo del Vulture”, Elia Aggiano dimostra ancora una volta di essere in un momento di forma straripante. L’ex professionista in forza al GS Airone Leo Constructions presieduta da Ivano Telesca, si è aggiudicata ieri mattina la nuova edizione della “Granfondo Città di Andria”.

Il brindisino ha sbaragliato la concorrenza di oltre 300 cicloamatori facendo registrare il tempo di 02:48:38,256 con una media di 38,07 chilometri orari. Impeccabile la prova del veterano delle corse. Aggiano si è reso protagonista di una gara perfetta ad appena 24 ore dal successo ottenuto alla terza edizione del Trofeo Ciclo Sport di Modugno. Ad Andria Aggiano ha preceduto Valerio Garofalo del Pedale Elettrico e Antonello Cardone della CicliSport 2000 Focus Bike Team, giunti rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio della competizione ciclistica. Al termine della manifestazione, Aggiano è stato omaggiato con la ricca cerimonia di premiazione.(notizia segnalata da