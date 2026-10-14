Granfondo Val Casies 2027, già 24 nazioni. La 43ª celebra il finisher numero 80.000!

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Alla 43.a GranFondoValCasies del 20 e il 21 febbraio 2027 attese già 24 nazioni

In Val Casies due giornate di gara in cui sarà festeggiato l’arrivo del finisher nr 80.000

Non solo Ski Classics, si corre anche per la Coppa Italia Senior e il Campionato Italiano U23

Il comitato continua i preparativi, tra poche settimane il via alla produzione della neve

Ci sono traguardi che fanno la storia e diventano leggenda, e per la GranFondoValCasies (BZ) il prossimo ha un numero ben preciso: 80.000! Passione, emozioni, grandi sfide e divertimento sono da sempre gli ingredienti distintivi della storica GranFondoValCasies, che il 20 e 21 febbraio 2027 tornerà ad accogliere atleti e appassionati da ogni angolo del mondo in un’indimenticabile avventura sugli sci stretti nei suggestivi scenari innevati della vallata altoatesina.

Ogni numero racchiude una storia, ogni traguardo un’emozione: quello della GranFondoValCasies racconta un’avventura lunga 42 anni, che ha applaudito all’arrivo un totale di 78.062 appassionati ed è prossima alla cifra tonda. Un traguardo atteso per la 43.a edizione, considerando che ogni anno sono oltre 2.300 gli atleti e gli appassionati che prendono parte alla manifestazione. Le iscrizioni sono già aperte e, a oltre quattro mesi dal via, procedono a gonfie vele con presenze da 24 Paesi, le più lontane da Australia e Nuova Zelanda. Il comitato organizzatore è dunque pronto ad accogliere e celebrare in compagnia il fortunato concorrente che taglierà la linea d’arrivo in 80.000esima posizione dalla nascita dell’evento. Un numero che si può paragonare alla capienza massima dello stadio San Siro di Milano gremito fino al terzo anello, o alla folla che assistette al concerto di Bruce Springsteen allo stadio di Wembley nel 1988. Ma soprattutto una testimonianza indelebile della passione che dal 1984 accompagna la GranFondoValCasies, oggi la seconda granfondo più importante in Italia e tra le più apprezzate al mondo.

Il programma della 43.a edizione si divide in due giornate, sabato dedicato alla tecnica classica e domenica alla tecnica libera, con la possibilità per entrambe di optare tra i tracciati da 30 o 42 chilometri. Partenza e arrivo saranno a San Martino, da dove il percorso si snoda tra alcuni degli scenari più suggestivi e iconici della vallata. Chi opterà per la distanza più lunga proseguirà nel percorso fino a Santa Maddalena, all’estremità della Val Casies, immergendosi ancora più a fondo nella bellezza di un territorio incontaminato.

Tra poche settimane prenderà il via la produzione della neve programmata, con la prima apertura parziale della pista prevista per Sant’Ambrogio.

Anche nella prossima edizione la GranFondoValCasies sarà protagonista del calendario Challengers di Ski Classics, con le gare di sabato e domenica valide per il prestigioso circuito internazionale, ma non solo: l’appuntamento di domenica vedrà inoltre competere i migliori atleti italiani per la tappa di Coppa Italia Senior e per il Campionato Italiano Under 23, appuntamenti che alzeranno ancora di più l’asticella della competizione.

Le iscrizioni alla 43.a edizione sono aperte, con l’opportunità di acquistare un pettorale per la prossima GranFondoValCasies alla speciale tariffa di 78 € per una gara o di 126 € per entrambe, mentre è disponibile la variante non competitiva “Just for Fun” al prezzo di 68 € e 111 €.

Per gli U18 l’appuntamento è con la MiniValCasies. Per la sua 33.a edizione il comitato prevede una partecipazione da record (oltre 400 partecipanti), anche grazie alla presenza speciale dei giovani atleti altoatesini FISI della sezione biathlon.

L’inverno deve ancora arrivare, ma l’attesa cresce giorno dopo giorno. Il comitato organizzatore, guidato dallo storico presidente Walter Felderer, prosegue senza sosta i preparativi per un’edizione dai traguardi davvero speciali.

Info: www.valcasies.com

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