Grasso: "I magistrati hanno il diritto di andare in politica"

BARI, 11 APRILE - "Guardi la mia storia. Non voglio entrare nel merito. Però dico che i magistrati hanno il diritto come tutti i cittadini di andare in politica", lo ha affermato il presidente del Senato Pietro Grasso dopo alcune domande riguardo la magistratura da parte di alcuni giornalisti. Grasso inoltre avrebbe aggiunto che i giudici non dovrebbero "lasciare nessuna ombra sul fatto che possano essere di parte nel momento in cui ritornino in magistratura".

Il presidente del Senato in occasione del progetto "L'edificio della memoria", ha incontrato cinquecento studenti di alcune scuole pugliesi all'interno delle aule del liceo Salvemini di Bari.

Il progetto aveva come obiettivo la formazione dei futuri cittadini che possano ricordare gli attentati mafiosi avvenuti in passato.

Alessia Terzo

Immagine da polisblog.it