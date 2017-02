Grave incidente a Catanzaro centro: donna investita da un camioncino, morta sul colpo

CATANZARO, 22 FEBBRAIO - Gravissimo incidente questo pomeriggio alle ore 14 circa a Catanzaro centro, in via XX settembre. Un camioncino, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un'anziana mentre quest'ultima camminava a piedi.

Sul posto sono accorsi con tempestività i Carabinieri, la polizia municipale e i soccorsi sanitari del 118. Secondo quanto appreso, la donna sarebbe morta sul colpo e, purtroppo, i tentativi di rianimarla sono stati vani. Nel mentre si cerca di ricostruire con esattezza quanto accaduto, anche allo scopo di attribuire eventuali responsabilità.

Luigi Cacciatori