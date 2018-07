Grecia: decine di morti per incendi intorno ad Atene

ATENE, 24 LUGLIO - Gli incendi che hanno devastato nelle ultime ore Atene hanno ucciso almeno 54 persone, 150 sono invece i feriti, ha annunciato il governo greco durante la notte.

La maggior parte delle vittime sono rimaste intrappolate nelle vicinanze della località balneare di Mati, 40 km a nord-est di Atene, "a casa o in auto", ha dichiarato il portavoce del governo greco Dimitris Tzanakopoulos, in un messaggio televisivo.

Un gruppo di 26 persone carbonizzate è stato trovato questa mattina martedì 24 luglio, nel cortile di una villa a Mati, sulla costa orientale dell'Attica, ha riferito un funzionario della Croce Rossa. Queste morti sono da aggiunte alle 24 già elencate ieri sera, che portando il bilancio di questi incendi ad almeno 54 morti.

Le autorità portuali hanno successivamente trovato quattro corpi in mare, tre donne e un bambino che apparentemente si erano rifugiati in acqua per sfuggire alle fiamme.

Nove motovedette costiere, due navi militari e dozzine di barche private assistite da elicotteri dell'esercito sono state mobilitate per evacuare gli abitanti del porto di Rafina, vicino a Mati, residenti e turisti fuggono dalle fiamme. I sopravvissuti vengono al momento trasferiti in alberghi e campi militari, nel frattempo molti parenti preoccupati si accalcano su Rafina.

I Rinforzi europei

La Grecia ha attivato il meccanismo europeo di protezione civile per ottenere aiuto dagli altri partner dell’Europa. Dimitris Tzanakopoulos ha annunciato che la Spagna avrebbe inviato aerei e Cipro una squadra di 60 vigili del fuoco.

"E 'tempo di combattere le fiamme", ha asserito il primo ministro Alexis Tsipras, precisando che sono "oltre 600" i vigili del fuoco che sono stati schierati per contrastare le fiamme alimentate da venti che spirano oltre i 100 km/h.

Gli incendi hanno avuto inizio da quando un'ondata di caldo ha colpito il paese, con temperature che salivano fino a 40 gradi Celsius. Secondo i servizi meteorologici, le condizioni resteranno difficili anche nella giornata di oggi.

Gli incendi boschivi e della macchia mediterranea, in estate sono ricorrenti in Grecia. Gli ultimi devastanti incendi ricorrono al 2007 nell'isola di Evia Peloponneso hanno ucciso 77 persone, e distrutto 250.000 ettari di foresta e colture.

Luigi Palumbo

Fonte immagine: Twitter