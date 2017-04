Grillo: "Europa non ha futuro perché è il nulla"

ROMA, 19 APRILE - "La verità è che quest'Europa non ha futuro perché è il nulla, una sorta di nave dei folli". Con queste parole si è espresso Beppe Grillo in un'intervista ad Avvenire.

Il leader pentastellato torna ad attaccare l'Europa e, stando a quanto da lui affermato nel corso dell'affondo, “non può essere egoista né altruista, perché non è nulla. Non esiste come identità federale o qualsivoglia altra identità. Non può quindi essere tacciata proprio di nulla. E' un blocco dalla natura indigeribile, regolamentato da banche".

L'Unione Europea di oggi - prosegue Grillo - è un sacco contenente 27 popoli che si chiedono come ci siano finiti dentro. Tra questi popoli ci sono connessioni rigide e frustranti, innaturali. Il capo del M5S si lascia poi andare ad una colorata metafora e sostiene: "È come una gita in bicicletta dove partono 27 persone completamente diverse, un paio di ciclisti professionisti e poi tanti dilettanti sino al novantenne che ha avuto due infarti. Arriverà primo il ciclista professionista più forte, gli altri - provando a tenere il ritmo - si sentiranno male o addirittura schiatteranno".

Grillo poi sottolinea quanto segue: "E' incredibile che si continui a parlare di 'forze e leader populisti' incombenti sui governi dei Paesi della Ue". L'accusa del leader del M5S è che si "mettano assieme le reazioni meno confrontabili tra di loro con il problema più diffusamente uguale in tutto il mondo: il dopo-sbornia della finanza, delle agenzie di rating, dei cittadini sbattuti sul piatto del business mondiale come 'manodopera' per un'uscita dalla Grande Crisi che e' soltanto nominale".

Il pensiero di Grillo si chiude con un'accusa rivolta agli istituti di credito: "E intanto le banche continuano a sfilare dalle tasche dei cittadini i risparmi e i loro beni".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilfattoquotidiano.it