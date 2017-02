Incidente stradale. Grosseto, scontro tra scooter e auto: morto un uomo

GROSSETO, 27 FEBBRAIO - Scontro mortale nella mattinata di oggi lungo la statale Aurelia, tra Orbetello e Capalbio (Grosseto), in direzione sud. Secondo quanto si apprende, un uomo di cui ancora non sono state rese note le generalità è deceduto in un incidente stradale. Il motociclista viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato con un'automobile.

La Polizia Stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto nel tentativo di capire le cause dell'impatto, anche nell'ottica di accertare le eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i Vigili del Fuoco.

Nel mentre, l'Anas rende noto che è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione sud dal km 150,000 al km 139,000 con deviazione del traffico ad Albinia e rientro ad Ansedonia in provincia di Grosseto. Il personale addetto alla gestione della viabilità è presente sul tratto di strada interessato e il ripristino della normale circolazione sembra previsto nel più breve tempo possibile.

Luigi Cacciatori

Immagine da twitter.com