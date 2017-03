Guardia di Finanza: fermate 18 persone per traffico cocaina

CATANZARO, 23 MARZO - Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito 18 fermi nell'ambito di un'operazione antidroga.

Gli uomini, coordinati dalla Dda di Reggio Calabria, erano impegnati nello svolgimento di indagini per sgominare un'organizzazione criminale che gestiva di un ingente traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 300 kilogrammi di droga.

La cocaina veniva prodotta in Costarica e Repubblica Domenicana e poi "importata" in Italia grazie alla collaborazione di broker colombiani.

L'organizzazione criminale faceva capo alle cosche reggine dei Bellocco e dei Pagliaviniti.



Le relazioni tra narcotrafficanti sudamericani e ndrine sono sempre più intense: l'America Latina è infatti il principale esportatore della cocaina che, passando generalmente per i porti di Colombia e Brasile, arriva in Europa per essere smerciata.

Paolo Fernandes



Foto: globalist.it