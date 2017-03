Guardia di Finanza: nel 2016 scoperti appalti irregolari per 3,4 miliardi

ROMA, 16 MARZO - La Guardia di Finanza ha individuato appalti pubblici irregolari per 3,4 miliardi nel corso del 2016, più del triplo del valore di quelli irregolari scoperti nel 2015. Il dato, piuttosto allarmante, è contenuto nel Rapporto Annuale delle Fiamme Gialle, che verrà presentato oggi a Roma alla presenza del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e del comandante generale della Gdf, Giorgio Toschi.

I controlli sulle irregolarità negli appalti pubblici hanno portato alla denuncia di 1.866 persone, mentre sono 140 quelle finite in manette. Duemila i mila casi di frodi Iva e 1.663 quelli di evasione fiscale internazionale, con il sequestro di disponibilità patrimoniali e finanziarie per 781 milioni di euro. Oltre 19 mila i lavoratori 'in nero' e irregolari scoperti.

La lunga attività di indagine si è concentrata anche sulla criminalità organizzata ed ha portato al sequestro di 2,6 miliardi di euro, con 281 aziende sottratte al giro d'affari delle cosche. A difesa dei consumatori, oltre che della legalità, sono stati sequestrati 180 milioni di prodotti contraffatti o pericolosi, per un valore superiore a 2,4 miliardi.





Giuseppe Sanzi

