Guardia di Finanza smantella traffico di sigarette di contrabbando: sei arresti

TORINO, 6 APRILE - Il tribunale di Torino ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare, di cui tre in carcere, a carico di un’organizzazione dedita al contrabbando di sigarette, a seguito di un'operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, che ha coinvolto anche i comandi di Milano e Novara.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino, hanno permesso di individuare i contrabbandieri, soprattutto egiziani, che utilizzavano come copertura viaggi di carattere familiare per reclutare giovani corrieri, perlopiù minori, per sfuggire ai controlli; le sigarette venivano nascoste sia nei bagagli a mano che in quelli da stiva.

Importanti ai fini dell’indagine, nata da alcuni sequestri di sigarette effettuati all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma, l’ausilio di intercettazioni telefoniche. L’organizzazione, dopo aver “perso” numerosi carichi in seguito ai sequestri effettuati, ha evitato la tratta romana per concentrarsi su altri scali nazionali come Milano, Torino, Venezia, Bologna e Bergamo.

Nel registro degli indagati sono finite altre sei persone. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate complessivamente 2.700 stecche di sigarette, per un totale di oltre cinque quintali. Sono tuttora in corso accertamenti per analizzare la qualità del tabacco utilizzato, al fine di verificarne l’eventuale nocività per la salute dei consumatori.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)