Guell, il parco giardino delle meraviglie di Barcellona

BARCELLONA, 1 agosto 2017 - Al Parco Guell non ci si capita per caso. Non te lo ritrovi svoltando per uno dei rivoli laterali del fiume in piena delle frequentatissime Ramblas del centro o allungandoti un po' dopo aver visitato il porto antico che sa di moderno. Ci devi andare di proposito, farti un po' di fermate della metropolitana, scendere a quella dal nome anonimo di Lesseps e poi prepararti ad affrontare una ripida ascesa verso la sommità della collina di El Carmel. Il tutto in un quartiere che architettonicamente parlando potrebbe essere ubicato in qualsiasi parte d'Europa, considerata la scarsa originalità delle costruzioni.

E invece siamo a Barcellona, su uno dei suoi colli che sono sette proprio come quelli della nostra Città Eterna, a pochi passi da un contesto tra i più originali della città catalana e dell'intero Vecchio Continente. La parte più esterna del parco è fatta di sentierini immersi nella vegetazione, ed è libaramente accessibile .

Già in essa si può prendere confidenza con lo stile inconfondibile dell'architetto Gaudì, che ha legato il proprio nome alla progettazione e realizzazione di questo sito Unesco poco più di un secolo fa.

Coniugare natura e arte era il Credo dell'estroso catalano e la testimonianza di tale filosofia è data da colonnati a forma di tronco d'albero, da sculture e fontane che si incuneano nella stessa roccia di cui sono fatte. Ma lo scenario più onirico lo si può gustare nella zona monumentale del parco, accessibile a pagamento. Qui decine di migliaia di tasselli di ceramica e vetri coloratissimi di tutte le dimensioni danno vita a forme di scultura mosaicale in calcestruzzo, avente quale tema per lo più animali fantastici e multicolori. Un po' Disney, un po' Eden artificiale, un po' percorso natura, il Parco Guell è questo oltre, democraticamente, a ciò che alla nostra mente puo piacere collocarvi estemporaneamnete all'interno.

Proprio come il lucertolone che troneggia tra l'ingresso principale e la scalinata che conduce alla zona superiore. Attraverso tutte queste forme e colori fantastici si possono rimirare sullo sfondo le generose fattezze della città, in continua espansione dopo le Olimpiadi degli anni Novanta. D'altro canto, Oceano e Sagrada Famiglia sono anch'essi entità fantastiche e la loro presenza appare meno lontana di quanto sia. Nei sogni colorati, le distanze sono un concetto plasmabile a piacimento.

testo e foto di Raffaele Basile