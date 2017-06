Guida sotto effetto di stupefacenti: arriva il "drogometro"

MILANO, 28 GIUGNO – “Drogometro”, è questo il nome del nuovo dispositivo che consente di individuare in circa otto minuti chi sia al volante sotto effetto di sostanze stupefacenti, grazie all’esame di un campione di saliva del guidatore.

La fase di sperimentazione è già iniziata due anni fa, nel giugno 2015, con innumerevoli controlli nelle varie province d’Italia. Il prossimo mese verranno diffusi i numeri dell’operazione, che sembrerebbero essere particolarmente preoccupanti, soprattutto per quanto riguarda i più giovani.

Per avere un’idea, è sufficiente guardare i dati comunicati dall’Ansa, che ha peraltro assistito ad una nottata di controlli nella provincia di Bergamo: nell’ultimo biennio un automobilista su cinque tra quelli fermati è risultato positivo al test.

La procedura, seppur meno semplice di quella per l’Alcoltest, è comunque estremamente rapida. Le forze dell’ordine, dotate di etilometro, sono affiancate da medici ed infermieri della Polizia, che procedono all’effettuazione dei controlli antidroga in appositi camper. Oltre al tampone esaminato sul momento, altri due sono raccolti e sigillati in caso di positività.

I due campioni in più sono poi inoltrati al Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense della Polizia, dove vengono analizzati. In caso di conferma della positività, questi possono costituire elemento di prova processuale.

La notizia dell'imminente arrivo dei risultati del periodo di prova del "drogometro" è dunque giunta proprio una manciata di giorni dopo l'ennesima tragedia sulle strade. A farne le spese, stavolta, una donna quarantottenne, investita ed uccisa nel salernitano dall’attore Domenico Diele, poi trovato positivo al test sull’utilizzo di droghe.

Paolo Fernandes

Foto: lanazione.it