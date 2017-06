Guns n\' Roses, grande concerto ieri sera a Imola tra hard rock e sicurezza antiterrorismo

IMOLA, 11 GIUGNO - Un ritorno sul palco in grande stile quello di ieri sera ad Imola della storica band hard rock, i Guns n' Roses. Axl Rose e Slash si sono finalmente rincontrati, riportando i fan indietro nel tempo con pilastri come “Welcome to the jungle”, “Sweet child o' mine” e “Paradise City”.

Dopo anni di silenzio e separazione, il gruppo ha deciso di mettere da parte gli attriti e di ripartire con un'attesissima ed esplosiva performance in pieno stile Guns. Axl, lo storico frontman della band, ha cantato con tutta la potenza che ha sempre dimostrato di avere in corpo, anche se il suo aspetto era decisamente diverso da quello di una volta. Slash, il leggendario chitarrista, ha suonato lunghissimi assoli con la sua storica chitarra a due manici.

Non sono mancati gli imprevisti, come la rottura di una corda della chitarra di Slash. Ovviamente il chitarrista non si è fermato nemmeno davanti a questo, e ha continuato a suonare i suoi assoli come non fosse successo niente.

I nuovi provvedimenti sulla sicurezza dopo gli ultimi avvenimenti sembrano essere stati rispettati. Alle entrate sono stati posti dei metal detector, e diverse barriere di controllo sono state collocate in diversi punti dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari. All'interno, invece, erano presenti diversi agenti antiterrorismo che hanno monitorato costantemente la situazione.

Chiara Fossati

immagine da onstage.it